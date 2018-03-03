Быкова победила в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Турции 

Российская сноубордистка Милена Быкова одержала победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кайсери (Турция). В финале Быкова опередила олимпийскую чемпионку Пхёнчхана чешку Эстер Ледецку. В малом финале россиянка Елизавета Тудегешева уступила австрийке Даниэле Ульбинг.
Для 20-летней Быковой это первая победа и первый подиум на этапах Кубка мира.
Россиянка Екатерина Хатомченкова стала 10-й, Наталья Соболева — 14-й, Елизавета Салихова — 19-й.
У мужчин победу одержал немец Штефан Баумайстер, лучший из россиян Дмитрий Сарсембаев — седьмой.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Кайсери, Турция Параллельный гигантский слалом. Женщины
1. Милена Быкова (Россия). 2. Эстер Ледецка (Чехия). 3. Даниэла Ульбинг (Австрия). 4. Екатерина Тудегешева (Россия)… 10. Екатерина Хатомченкова (Россия)… 14. Наталья Соболева (Россия)… 19. Елизавета Салихова (Россия).
Мужчины
1. Штефан Баумайстер (Германия). 2. Эдвин Коратти (Италия). 3. Тим Мастнак (Словения)… 7. Дмитрий Сарсембаев (Россия)… 12. Андрей Соболев (Россия)… 14. Дмитрий Логинов (Россия)… 20. Валерий Колегов (Россия)… 23. Константин Котов (Россия)… 28. Вик Вайлд (Россия)… 32. Константин Шипилов (Россия).