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Тренер: «Невысокий результат Большунова в Лахти был ожидаем»
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Тренер: «Невысокий результат Большунова в Лахти был ожидаем» 

Спорт-Экспресс 3 марта 2018
Тренер Юрий Бородавко отметил, что Александр Большунов не успел восстановиться от Олимпиады-2018. Россиянин на этапе Кубка мира в Лахти в индивидуальном спринте занял 21-е место.
— У Большунова, в принципе, результат ожидаемый, — приводит ТАСС слова Бородавко. — Он мог побороться, но те дни, которые были после Олимпийских игр, были настолько напряженными — пять-шесть дней без тренировок, ночные перелеты. Нужно, чтобы он пришел в нормальное состояние, отдохнул, восстановился, и, я думаю, будет показывать хорошие результаты.
Напомним, Большунов в Пхенчхане завоевал 4 медали — 3 серебра и 1 бронзу.
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