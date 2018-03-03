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Тина Канделаки впервые встала на лыжи на большом Дёминском марафоне
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Тина Канделаки впервые встала на лыжи на большом Дёминском марафоне 

76.ru 3 марта 2018
Фото: 76.ru
Сегодня под Рыбинском стартовала, пожалуй, одна из самых популярных лыжных гонок страны. Дёминский лыжный марафон «Worldloppet» начался с заезда на 50 километров и продолжится завтра с детскими стартами в километр и взрослыми на 5 и 25 километров. Три тысячи лыжников приехали в Рыбинск Среди участников отметилась известная телеведущая Тина Канделаки. Она специально задержалась в Ярославле, чтобы выйти на старт в стильном лыжном костюме. — Я за спорт и здоровый образ жизни. Лыжами мне ещё не доводилось заниматься, но после стартов обязательно пойду в магазин и куплю их себе, — поделилась Тина. Конечно, профессиональную дистанцию в 50 километров ведущая преодолевать не стала. Похоже, что и на лыжи телеведущая встала впервые. Кстати, всего на марафон приехали три тысячи спортсменов из 20 стран.
Уступите даме лыжню скорей! @deminomarathon Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Мар 3, 2018 в 10:27 PST  А вчера Тина Канделаки рассказывала в Ярославле, как стать популярным в интернете.
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