Тина Канделаки впервые встала на лыжи на большом Дёминском марафоне

Сегодня под Рыбинском стартовала, пожалуй, одна из самых популярных лыжных гонок страны. Дёминский лыжный марафон «Worldloppet» начался с заезда на 50 километров и продолжится завтра с детскими стартами в километр и взрослыми на 5 и 25 километров. Три тысячи лыжников приехали в Рыбинск Среди участников отметилась известная телеведущая Тина Канделаки . Она специально задержалась в Ярославле, чтобы выйти на старт в стильном лыжном костюме. — Я за спорт и здоровый образ жизни. Лыжами мне ещё не доводилось заниматься, но после стартов обязательно пойду в магазин и куплю их себе, — поделилась Тина. Конечно, профессиональную дистанцию в 50 километров ведущая преодолевать не стала. Похоже, что и на лыжи телеведущая встала впервые. Кстати, всего на марафон приехали три тысячи спортсменов из 20 стран.

Уступите даме лыжню скорей! @deminomarathon Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Мар 3, 2018 в 10:27 PST А вчера Тина Канделаки рассказывала в Ярославле, как стать популярным в интернете.