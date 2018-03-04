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Большунов стал вторым на этапе Кубка мира
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Российский лыжник Большунов стал вторым на этапе Кубка мира 

ТК «Звезда» 4 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Четырехкратный призер Олимпийских Игр в Пхенчхане Александр Большунов стал вторым на этапе Кубка мира, проходящем в финском городе Лахти.
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Россиянин проиграл 9,1 секунды победителю гонки представителю Казахстана Алексею Полторанину, который преодолел дистанцию за 33 мин. 11,9 сек., сообщает «СЭ».
Третьим с отставанием от лидера в 20,9 секунды стал Ийво Нисканен из Финляндии.
Из представителей России в десятку лучших смог также попасть Алексей Червоткин, занявший восьмое место.
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