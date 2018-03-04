Российский лыжник Большунов стал вторым на этапе Кубка мира

Четырехкратный призер Олимпийских Игр в Пхенчхане Александр Большунов стал вторым на этапе Кубка мира, проходящем в финском городе Лахти. Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти. Россиянин проиграл 9,1 секунды победителю гонки представителю Казахстана Алексею Полторанину , который преодолел дистанцию за 33 мин. 11,9 сек., сообщает «СЭ». Третьим с отставанием от лидера в 20,9 секунды стал Ийво Нисканен из Финляндии. Из представителей России в десятку лучших смог также попасть Алексей Червоткин , занявший восьмое место.