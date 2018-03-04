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Соревнования паралимпийцев пройдут в Подмосковье
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Соревнования паралимпийцев пройдут в Подмосковье 

360tv.ru 4 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Всероссийские соревнования паралимпийцев пройдут в Московской области с 20 по 30 марта на базе парк‐отеля «Пересвет» в Сергиево‐Посадском районе. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья, передает РИАМО.
Речь идет о таких дисциплинах как  «хоккей-следж», «лыжные гонки» и «биатлон».
Московская область примет участников открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, по которым российские спортсмены не допущены к участию в XII Паралимпийских зимних играх. К таким видам спорта относятся: спорт лиц с поражением
опорно-двигательного
аппарата по дисциплинам
«хоккей-следж», «лыжные гонки» и «биатлон» и спорт слепых по дисциплинам «лыжные гонки» и «биатлон»
пресс-служба
Минспорта.
Церемония открытия пройдет 21 марта. Московская область будет представлена 11 спортсменами в лыжных гонках и биатлоне по спорту ПОДА и слепых. В настоящее время уточняется состав команды. Сообщается, что в дисциплине
«хоккей-следж»
выступит пятикратный чемпион России — подмосковная команда «Феникс».
Атлеты регулярно выступают на крупных международных турнирах и выходят на пьедестал почета. У них хорошая подготовка и серьезный настрой на победу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к спортивному флешмобу «Выбор чемпионов» и сделал 18 отжиманий от пола. Соответствующее видео опубликовано в Instagram.
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