Соревнования паралимпийцев пройдут в Подмосковье

Всероссийские соревнования паралимпийцев пройдут в Московской области с 20 по 30 марта на базе парк‐отеля «Пересвет» в Сергиево‐Посадском районе. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья, передает РИАМО.

Речь идет о таких дисциплинах как «хоккей-следж», «лыжные гонки» и «биатлон».

Московская область примет участников открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, по которым российские спортсмены не допущены к участию в XII Паралимпийских зимних играх. К таким видам спорта относятся: спорт лиц с поражением

опорно-двигательного

аппарата по дисциплинам

«хоккей-следж», «лыжные гонки» и «биатлон» и спорт слепых по дисциплинам «лыжные гонки» и «биатлон»

пресс-служба

Церемония открытия пройдет 21 марта. Московская область будет представлена 11 спортсменами в лыжных гонках и биатлоне по спорту ПОДА и слепых. В настоящее время уточняется состав команды. Сообщается, что в дисциплине

«хоккей-следж»

выступит пятикратный чемпион России — подмосковная команда «Феникс».

Атлеты регулярно выступают на крупных международных турнирах и выходят на пьедестал почета. У них хорошая подготовка и серьезный настрой на победу.