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В Альпах при сходе лавин погиб лыжник
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В Альпах при сходе лавин погиб лыжник 

РИА Новости 4 марта 2018
Фото: AFP 2018 / Philippe Desmazes
Две снежные лавины сошли во французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя в воскресенье, всего под снегом оказались шесть лыжников, один из них погиб, один числится пропавшим без вести, сообщает телеканал LCI.
По данным телеканала, под лавиной, сошедшей у местечка Самоэн, оказались два лыжника. Одному удалось выбраться самостоятельно, второй числится пропавшим без вести.
Вторая лавина сошла недалеко от местечка Валлорсин, под снегом оказались четыре лыжника. Двое из них не пострадали, один был доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии. Четвертый лыжник был обнаружен мертвым.
За последние несколько дней во французских Альпах и Пиренеях в результате схода лавин погибли уже пять лыжников. В Пиренеях объявлен третий уровень опасности в связи с лавинами на высоте более двух тысяч метров.
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