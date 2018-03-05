Вяльбе будет переизбираться на пост президента ФЛГР

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что приняла решение переизбираться на третий срок главы организации. Слова Вяльбе приводят "Известия"

"Я буду переизбираться на пост президента федерации. Есть много вещей, которые я задумала, но еще не успела реализовать.

Надо продолжить развивать наш спорт в регионах, работать с молодыми лыжниками, растить собственных тренеров", — сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе выразила мнение по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР).