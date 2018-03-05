80 спортсменов из 12 стран мира. Нижний Тагил примет Континентальный кубок по лыжному двоеборью
В этом году организаторы ожидают приезда 80 спортсменов из 12 стран мира. Впервые в Нижнем Тагиле выступят женщины. Двоеборцы поборются за лидерство в прыжках с трамплина и лыжных гонках.
В министерстве физической культуры и спорта Свердловской области отметили, что континентальный кубок по престижу уступает только Олимпиаде, чемпионатам мира и кубку мира. На соревнования съезжаются молодые спортсмены, которые уже через несколько лет могут стать лидерами национальных команд.
По информации директора спортивной школы «Аист» Якова Миленького, лыжные трассы и комплекс трамплинов на горе Долгая уже готовы принять участников. Еще до начала кубка там пройдет финал зимней Универсиады по лыжным гонкам. Осуществлять помощь спортсменам на трассах и трамплинах будут около 100 волонтеров.
В субботу, 10 марта, в 16.30 на Долгой пройдет церемония открытия Континентального кубка и яркая развлекательная программа с участием творческих коллективов Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Вход для зрителей бесплатный.
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Адрес:
Текст адреса:
ГЛК Долгая, г. Нижний Тагил
Центр карты:
57.93205761447851,59.984257499999984
Масштаб карты:
Координаты точки:
57.907605,59.972211
Дата:
с среда, марта 7, 2018 по понедельник, марта 12, 2018
Комментарий к дате:
10:00 Стоимость:
Вход свободный
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