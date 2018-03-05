Вяльбе оценила поступок немецкого лыжника, выступившего в российской форме

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила поступок немецкого спортсмена Тима Чарнке выступить в форме сборной России на супермарафоне в Швеции. Слова чиновника приводит «Р-Спорт».

"Я хорошо знаю Чарнке, мне он очень нравится, адекватный парень. Он часто бывал в России, немного говорит по-русски. Мне кажется, это здорово, что он так сделал", — сказала Вяльбе.

Она отметила, что немец своим поступком показал желание дружить и уважение к России

"Мы должны быть единой семьей, спорт и должен объединять нас. Это было словами Пьера Кубертена, но сейчас это все становится больше игрой политиков, а не спортом", — добавила глава ФЛГР.

Ранее сообщалось, что Чарнке выступил в российской форме на супермарафоне в Швеции.