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Вяльбе оценила поступок немецкого лыжника, выступившего в российской форме
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Вяльбе оценила поступок немецкого лыжника, выступившего в российской форме 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: Матч ТВ
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила поступок немецкого спортсмена Тима Чарнке выступить в форме сборной России на супермарафоне в Швеции. Слова чиновника приводит «Р-Спорт».
"Я хорошо знаю Чарнке, мне он очень нравится, адекватный парень. Он часто бывал в России, немного говорит по-русски. Мне кажется, это здорово, что он так сделал", — сказала Вяльбе.
Она отметила, что немец своим поступком показал желание дружить и уважение к России
"Мы должны быть единой семьей, спорт и должен объединять нас. Это было словами Пьера Кубертена, но сейчас это все становится больше игрой политиков, а не спортом", — добавила глава ФЛГР.
Ранее сообщалось, что Чарнке выступил в российской форме на супермарафоне в Швеции.
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