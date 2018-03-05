Спортсмен района Чертаново Северное стал вторым на лыжных гонках в Лыткарино

Спортсмен района Чертаново Северное завоевал серебро на Открытом Чемпионате и Первенстве города Лыткарино по лыжным гонкам, которые проходили на трассе «Волкуша» в воскресенье, 4 марта.

Соревнования на Кубок главы города Лыткарино проходили на коротких дистанциях в свободном стиле. К участию в турнире допускались все желающие жители Лыткарино и приглашенные спортсмены из других городов. Одним из таковых стал Роман Давыдов — молодой житель Чертанова Северного, который занимается биатлоном в Спортивной школе олимпийского резерва №43. Спортсмен поделился с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» впечатлениями от участия в соревнованиях.

— Я выступил в категории «юноши 2000-2001 годов рождения». В квалификации приняли участие 27 спортсменов, из которых в финал были отобраны только 7. Гонки проходили на уровне: соперники были сильными. Поначалу я шел четвертым, однако к концу смог вырваться вперед и финишировал вторым, — сообщил Роман Давыдов.

По словам спортсмена, из-за сильного снегопада, который прошел на территории Москвы и Московской области, на трассе была «каша», из-за чего лыжи проваливались, и некоторые участники падали.

— Порадовали призы: за первое место давали Кубок и футболку Никиты Крюкова , который когда-то начинал свой спортивный путь на этой трассе, а сейчас оказывает поддержку в проведении гонок. Серебряным призерам вручили медали, грамоты и кружки. После финиша всем участникам также выдавали по пакету с шоколадкой и соком, — добавил Роман.

Отметим, что Никита Крюков является олимпийским чемпионом 2010 года в личном спринте, серебряным призером Олимпиады 2014 года в командном спринте, а также трехкратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта России.

Напомним, что Роман Давыдов также принимал участие в Первенстве Южного округа по лыжным гонкам, которые проходили 10 февраля на Нижнецарицынской трассе. В тех соревнованиях спортсмен выступал от спортивно-педагогического колледжа Москомспорта, в котором является студентом первого курса, и занял первое место в своей группе. О том, почему Роман выбрал путь биатлониста, читайте на сайте газеты «На Варшавке. Чертаново Центральное».

Фото: предоставил Роман Давыдов