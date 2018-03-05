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В Вороновском прошёл III этап лыжных гонок Вороновская лыжня
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В Вороновском прошёл III этап лыжных гонок Вороновская лыжня 

Администрация поселения Вороновское 5 марта 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
В минувшие выходные на территории поселения Вороновское завершился сезон лыжных гонок 2018 года. Этот год был как никогда богат на всевозможные лыжные соревнования. Помимо традиционных трёх этапов «Вороновской лыжни» 3 февраля впервые на территории поселения прошёл Московский фестиваль биатлона, 10 февраля— «Лыжня России», 11 февраля I классический марафон памяти мастера спорта СССР Виктора Цивилёва.
3 марта любители лыжных гонок собрались на Вороновской лыжной трассе на закрытие сезона, в поселении прошёл третий, завершающий этап лыжных гонок «Вороновская лыжня-2018». По словам организаторов, на участие в мероприятии зарегистрировалось порядка 250 человек, все благополучно финишировали и лишь один из участников сошёл с дистанции.
По итогам соревнований победители и призёры во всех возрастных категориях получили грамоты и медали.
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