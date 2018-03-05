Лыжные соревнования проведут в Троицке

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Лыжные гонки, посвященные памяти спортсменов Юрия Сидорина и Сергея Зенякина, пройдут на территории Спортивно-оздоровительной базы «Лесная» в городском округе Троицк. Мероприятие состоится 9 марта.

— Ежегодно в нашем учреждении проходит целый цикл состязаний, в том числе и по лыжному спорту. Организатором этого мероприятия станет альпинистский клуб при Московском государственном университете . В лыжных гонках смогут поучаствовать как мужчины, так и женщины. По регламенту соревнований им предстоит преодолеть дистанции в пять и десять километров, — поделились представители Спортивно-оздоровительной базы «Лесная».

Отметим, что лыжные гонки пройдут в свободном стиле. Старт запланирован на 11:00.