Ещё
Лыжные соревнования проведут в Троицке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лыжные соревнования проведут в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 5 марта 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Лыжные гонки, посвященные памяти спортсменов Юрия Сидорина и Сергея Зенякина, пройдут на территории Спортивно-оздоровительной базы «Лесная» в городском округе Троицк. Мероприятие состоится 9 марта.
— Ежегодно в нашем учреждении проходит целый цикл состязаний, в том числе и по лыжному спорту. Организатором этого мероприятия станет альпинистский клуб при Московском государственном университете. В лыжных гонках смогут поучаствовать как мужчины, так и женщины. По регламенту соревнований им предстоит преодолеть дистанции в пять и десять километров, — поделились представители Спортивно-оздоровительной базы «Лесная».
Отметим, что лыжные гонки пройдут в свободном стиле. Старт запланирован на 11:00.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Юные жители Новой Москвы примут участие в соревнованиях по спортивному ориентированию Ежегодный турнир по пейнтболу состоялся в Марушкинском Сосенский центр спорта наградили за победу в конкурсе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение