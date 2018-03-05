Ещё
В выходные пройдет 77-я лыжная гонка на призы газеты «Волжская Коммуна»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В выходные пройдет 77-я лыжная гонка на призы газеты «Волжская Коммуна» 

Волга Ньюс 5 марта 2018
Ежегодно мероприятие проходит на базе учебно-спортивного центра «Чайка». Лыжные гонки станут прекрасной возможностью провести время с семьей, заняться спортом, приобщиться к здоровому образу жизни.
Соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская Коммуна» впервые были проведены в 1941 году, и с тех пор они стали традиционными для всех любителей этого зимнего вида спорта. В этот день побороться за призы «Волжской коммуны» выходят на лыжню от 500 до 1000 поклонников спортивных состязаний со всего Поволжья.
Принять участие в забеге может любой желающий. Предварительные заявки (сканированные с печатями) на участие подаются до 12:00 9 марта по электронной почте: elena_0105@inbox.ru. Медицинские заявки на участие в соревнованиях представляются в мандатную комиссию по допуску 10 и 11 марта с 8:30 до 10:30. Старт гонки в 11:00, сообщает министерство спорта Самарской области.
Подробности проведения соревнований на сайте самарской федерации лыжных гонок.
Волга Ньюс: последние новости
Какие денежные вознаграждения положены участникам школьных олимпиад Самарский болельщик подрался с канадцами и забрал их флаг Дарья Касаткина обыграла Каролину Возняцки и вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение