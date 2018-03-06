В соревнованиях «Бутовская лыжня» приняли участие более сотни спортсменов

На днях в ЮЗАО состоялись соревнования по лыжным гонкам «Бутовская лыжня», в которых приняли участие спортсмены и любители этого зимнего вида спорта со всего округа.

Более сотни спортсменов всех возрастов вышли на лыжную трассу, расположенную на улице Поляны, 4-6. Организаторы из центра «Спорт-Бутово» решили устроить эстафетную гонку, посвященную небывалым успехам российских лыжников на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним. что почти половину наград для нашей страны — 8 из 17 — заработали именно мастера лыжных гонок.

Участники гонки разбились по командам и начались соревнования.

Супруги Екатерина и Сергей Макогон не пришли к финишу первыми, но зато получили массу положительных эмоций, которыми поделились с корреспондентом окружной газеты. Сергей рассказал, что их семья живет в доме напротив лыжной трассы, и катается он каждые выходные. В этом сезоне пристрастил к лыжному спорту и жену. По мнению Сергея, в ЮЗАО — самый лучший лыжный маршрут Москвы, к тому же за лыжней старательно ухаживают, обновляя ее ежедневно.