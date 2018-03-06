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Школьники Удмуртии примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам
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Школьники Удмуртии примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам 

ИА «Сусанин» 6 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Финальные соревнования по лыжным гонка среди школьников Удмуртской Республики на призы газеты «Пионерская правда» пройдут в Ижевске с 9 по 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.
В соревнованиях примут участие мальчики и девочки 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения — учащиеся общеобразовательных учреждений республики. Центральной площадкой станут трассы СОЛК имени Галины Кулаковой.
Напомним, что российская газета «Пионерская правда» с советских времён сохранила традиции по проведению детских ежегодных спортивных соревнований. Регулярно в марте проводятся Всероссийские соревнования по детским лыжным гонкам.
Медали в Ижевске будут разыграны на дистанциях:
— 3 и 5 км — классический и свободный стиль (мальчики)
— 3 и 2 км — классический и свободный стиль (девочки)
Комиссия по допуску работает 10 марта с 8:30 до 11:30.
С программой соревнований можно ознакомиться на сайте Минспорта Удмуртской Республики.
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