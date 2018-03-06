Школьники Удмуртии примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам

Ижевск. Удмуртия. Финальные соревнования по лыжным гонка среди школьников Удмуртской Республики на призы газеты «Пионерская правда» пройдут в Ижевске с 9 по 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

В соревнованиях примут участие мальчики и девочки 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения — учащиеся общеобразовательных учреждений республики. Центральной площадкой станут трассы СОЛК имени Галины Кулаковой

Напомним, что российская газета «Пионерская правда» с советских времён сохранила традиции по проведению детских ежегодных спортивных соревнований. Регулярно в марте проводятся Всероссийские соревнования по детским лыжным гонкам.

Медали в Ижевске будут разыграны на дистанциях:

— 3 и 5 км — классический и свободный стиль (мальчики)

— 3 и 2 км — классический и свободный стиль (девочки)

Комиссия по допуску работает 10 марта с 8:30 до 11:30.

С программой соревнований можно ознакомиться на сайте Минспорта Удмуртской Республики.