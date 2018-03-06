В Югре стартовали продажи билетов на Кубок IBU

В кассах АУ «ЮграМегаСпорт» стартовали продажи билетов на восьмой этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

По словам организаторов, соревнования биатлонистов пройдут на трассах Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко 14, 16 и 17 марта. В первый день состоится мировая премьера дисциплины суперспринт, далее пройдут спринтерские гонки, а в заключительный день спортсмены выявят сильнейших в гонке преследования.

Проход на соревнования — бесплатный, лишь на северную трибуну, где лучше обзор, билеты будут стоить 100 рублей за 1 день соревнований.

Известно, что для участия в гонках финального этапа приедут представители из России, Австрии, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Швейцарии, Словакии, Швеции, Украины.

Сборные США, Канады и Чехии демонстративно отказались от этапов в Ханты-Мансийске из-за того, что опасаются «подлогов допинг-проб».