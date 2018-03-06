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В Северном Тушине проведут первенство округа по лыжным гонкам
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В Северном Тушине проведут первенство округа по лыжным гонкам 

Префектура СЗАО города Москвы 6 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Северном Тушине 11 марта пройдет первенство СЗАО по лыжным гонкам. В соревнованиях могут принять участие юноши и девушки 2000-2006 годов рождения.
— В зависимости от возрастной категории участникам предстоит преодолеть дистанции в 3, 5, 7,5 и 10 километров. Предварительная регистрация обязательна, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Заявки принимают до 10 марта на сайте: arta-sport.ru/event193.html#regblock или по электронной почте: epolina21@outlook.com.
Начало соревнований в 11.00. Адрес проведения: ул. Вилиса Лациса, д. 26 (Алешкинский лесопарк, лыжная трасса). Дополнительная информация по телефонам: 8 (916) 636-37-10, 8 (926) 820-17-10.
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