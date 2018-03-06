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Биатлонист Самуэльссон бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
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Биатлонист Самуэльссон бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени 

Вести.Ru 6 марта 2018
Фото: ТАСС
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, завоевавший на Олимпийских играх в Пхенчхане золотую медаль в эстафете и ставший серебряным призером в индивидуальной гонке, принял решение бойкотировать заключительный этап Кубка мира, который состоится в Тюмени с 22 по 25 марта.
"Я решил бойкотировать финал Кубка мира в России. Страны, в которых не функционируют антидопинговые организации, не должны принимать международные соревнования. Помимо этого, я опасаюсь за свою безопасность и за свои допинг-пробы, которые останутся в России", — цитирует Самуэльссона ТАСС.
Напомним, что ранее сборная Чехии в полном составе решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
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