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Участники ОИ-2018 выступят на этапе Кубка мира по сноуборд-кроссу в Москве
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Участники ОИ-2018 выступят на этапе Кубка мира по сноуборд-кроссу в Москве 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские участники Олимпийских игр в Пхёнчхане Кристина Пауль и Даниил Дильман выступят на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе соревнований.
"Рассчитываем, что в Москву приедут лучшие сноубордисты мира в этой дисциплине, в том числе, победители Олимпийских игр в Пхёнчхане. К сожалению, лидер нашей сборной Николай Олюнин получил серьезную травму", — заявил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
Этап Кубка мира пройдет в Москве 10-11 марта.
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