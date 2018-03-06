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Финал «Бутовской лыжни» состоялся!
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Финал «Бутовской лыжни» состоялся! 

Вестник Бутова 6 марта 2018
Фото: Вестник Бутова
Напомним: финальный этап «Бутовской лыжни» прошёл в воскресенье, 4 марта. И нынешняя мартовская погода (пока отнюдь не весенняя) лишь благоприятствовала состязаниям лыжников.
Завершающий этап «Бутовской лыжни» проходил по адресу: улица Поляны, дом 4. Финальный этап районных состязаний лыжников прошёл в форме эстафеты.
Команды показали отличные спортивные результаты и истинный командный дух. Соревнования, проходившие под эгидой Центра «Спорт-Бутово», привлекли немало лыжников. Ведь люди понимают, что нынешнее господство зимней погоды подходит к концу — и скоро лыжи сменятся другими видами спорта. Так что всё это стало ещё одним доводом в пользу того, чтоб промчать с ветерком по лыжне.
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