Финал «Бутовской лыжни» состоялся!

Напомним: финальный этап «Бутовской лыжни» прошёл в воскресенье, 4 марта. И нынешняя мартовская погода (пока отнюдь не весенняя) лишь благоприятствовала состязаниям лыжников.

Завершающий этап «Бутовской лыжни» проходил по адресу: улица Поляны, дом 4. Финальный этап районных состязаний лыжников прошёл в форме эстафеты.

Команды показали отличные спортивные результаты и истинный командный дух. Соревнования, проходившие под эгидой Центра «Спорт-Бутово», привлекли немало лыжников. Ведь люди понимают, что нынешнее господство зимней погоды подходит к концу — и скоро лыжи сменятся другими видами спорта. Так что всё это стало ещё одним доводом в пользу того, чтоб промчать с ветерком по лыжне.