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Слепов и Шумилова выиграли спринты на Кубке России по биатлону
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Слепов и Шумилова выиграли спринты на Кубке России по биатлону 

Чемпионат.com 6 марта 2018
В Новосибирске сегодня начался 7-й этап Кубка России по биатлону.
У мужчин победу в спринте одержал Алексей Слепов, вторым стал Сергей Неверов, третьим — Сергей Корастылёв.
У женщин спринт выиграла Екатерина Шумилова, второй финишировала Анастасия Морозова, третьей была Анастасия Толмачёва.
Биатлон. Кубок России. Новосибирск. Спринты
Мужчины
1. Алексей Слепов — 25.54,5 (0+1) 2. Сергей Неверов — 14,4 (0+1) 3. Сергей Корастылёв — 23,9 (0+0)
Женщины
1. Екатерина Шумилова — 22.37,7 (1+0) 2. Анастасия Морозова — 30,5 (1+1) 3. Анастасия Толмачёва — 51,8 (0+0)
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