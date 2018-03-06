Сергей Крянин: Все решения по премиальным будет принимать Министерство спорта

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в интервью «Советскому спорту» рассказал об альтернативных соревнованиях для спортсменов, которые не были допущены на Олимпиаду.

В разгар допингового скандала, в результате которого на Игры-2018 не попал целый ряд ведущих российских спортсменов, премьер-министр страны Дмитрий Медведев озвучил идею проведения альтернативных соревнований. По идее они должны были стать своеобразной компенсацией для тех, кто четыре года готовился к Играм, но был лишен возможности побороться за олимпийские медали.

Альтернативно одаренные. Как лыжники незаметно освоили 65 миллионов из бюджета

Разумеется, отдельный акцент был сделал на то, что призовые для победителей и призеров альтернативных будут приравнены к олимпийским, т.е. четыре миллиона рублей — за золотую медаль, 2,5 — за серебро и 1,7 — за бронзу. А еще пообещали ведущих мировых спортсменов в соперники нашим несостоявшимся олимпийцам.

Организацию открытых Всероссийских соревнований по разным видам спорта (именно такое название дали альтернативным стартам) поручили Министерству спорта . Ведомство моментально включилось в работу и взялось за организацию.

Но есть одна проблема. Вы что-нибудь слышали про то, где и когда пройдут эти альтернативные старты? А ведь некоторые из них уже закончились! Например, лыжники уже отбегали всю программу. Победители ждут призовых.

Чтобы понять, что это за старты и как это было, «Советский спорт» обратился к вице-президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергею Крянину.

«ВСЕ ПРОШЛО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ»

— Как определялось место проведения открытых Всероссийских соревнований по лыжным гонкам? — Федерация лыжных гонок подала вариант с проведением этих стартов на базе центра «Малиновка», Министерство спорта его одобрила. Мы добавили длинные гонки и провели почти всю программу, которая соответствовала той, что была на Олимпийских играх. Все это совпало с Кубком России, который был намечен в «Малиновке» уже давно.

— Что можете сказать об организации соревнований? — Я считаю, что все прошло на высшем уровне. Судейство и организация были просто супер! Единственной проблемой была низкая температура воздуха, но нашим лыжникам морозы не страшны. Первые гонки проходили при пограничной температуре, но потом было все нормально.

— Сколько градусов мороза было? — По утрам было «минус 24», но соревнования начинались в 20 часов. И в тех местах такая температура переносится нормально, поскольку воздух сухой. Но, повторюсь, все было организовано по правилам, судьи были очень опытные, их работа соответствовала самым высоким стандартам.

— А зрители были на этих соревнованиях? Они вообще как-нибудь рекламировались? — Зрители, конечно, были, но не в таких количествах, как на Олимпийских играх. В том числе из-за погодных условий. Из-за нехватки времени не удалось провести промоушен данного мероприятия. Опять же, если его раскручивать как финал Кубка России по лыжным гонкам — это одно, и совсем другое — как альтернативные игры. Времени практически не было, мы сами узнали о том, что эти старты будут проходить практически за неделю до начала.

Но при этом все спортсмены были мотивированы, бились, показали очень хорошую борьбу. Конкуренция была максимальной. Все российские лыжники, которые были в хорошей форме, выступали на этих соревнованиях.

— Как определялся круг участников? Кому высылали приглашения и отдавали приоритет? — К этим соревнования допускались все, кто отобрался в финал Кубка России. Разумеется, были приглашены и те лыжники, которых не допустили на Олимпиаду.

— Перед этим была информация, что на альтернативные старты будут приглашаться ведущие мировые спортсмены. Судя по всему, никого из топовых лыжников на этих соревнованиях не было. — Это были открытые Всероссийские соревнования, поэтому приехать мог лыжник из любой страны. Но, в силу того, что многие были задействованы на этапах Кубка мира или готовились к ним, приехать не смогли. Чтобы провести полноценные альтернативные Игры, нужно за год до планируемого события начинать договариваться с людьми, чтобы они сверстали соревновательные и тренировочные планы с учетом этого старта.

В очень короткий период времени переделать билеты и сломать планы очень сложно, хотя желающие принять участие в этих соревнованиях были.

«НИКТО НИЧЕГО НЕ СКРЫВАЛ»

— В таком случае, почему было принято решение не приглашать представителей СМИ на эти старты? Они вообще где-нибудь освещались? — На самом деле вся информация об этих соревнованиях находилась в открытом доступе. На сайте Федерации лыжных гонок можно было следить за ними в онлайн-режиме. Можно было посмотреть все гонки. Никто ни от кого ничего не скрывал.

Единственное что, у ФЛГР нет специальной группы людей, которая занимается работой со СМИ, как у биатлона. Но всю информацию можно без проблем найти на сайте. Точно также все гонки чемпионата России, который стартует 23 марта, можно будет посмотреть на сайте федерации.

Что касается «Малиновки», то это современный центр с хорошей инфраструктурой, который подходит для развития лыжных гонок в стране. Там великолепно себя чувствуют не только спортсмены, но и зрители, и журналисты. Но надо понимать, что это не Москва. Вам, журналистам, гораздо проще приехать в Крылатское, чем в Кононовскую.

— Было объявлено, что победители и призеры этих стартов получат вознаграждения в тех же размерах, что и наши олимпийцы — четыре миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона за серебро и 1,7 миллиона за бронзу. Это правда? — Да, это было объявлено Министерством спорта. Но пока неизвестно, когда они получат эти деньги.

Глеба Ретивых, — Что вы можете сказать о выступлениях наших лидеров: Сергея Устюгова Александра Легкова и других? Среди победителей встречаются удивительные фамилии. — Надо понимать, что все ведущие спортсмены настраивались на Олимпийские игры. Устюгов, Вылегжанин, Легков, Ретивых, Матвеева — все они, если бы поехали в Пхенчхан, могли бороться за медали. Да, молодежь выступила очень здорово, но если бы туда поехали наши лидеры, думаю, картина была бы совсем другая, намного приятнее. Конечно, ребята очень расстроились, кто-то на фоне стресса сразу же заболел, кто-то на какое-то время перестал тренироваться. Все они долгое время находились без соревновательной практики. И то, что вот эти альтернативные старты начали проводить перед этапами Кубка мира, это очень хорошо, потому что дает возможность ребятам соревноваться, чтобы они совсем не раскисли.

— Но почему такие странные результаты? Сергей Устюгов в «разделке» проиграл победителю пять минут — шел почти пешком. — Он выступал после болезни. Все лыжники подошли к соревнованиям в разной форме. Саша Легков тренировался, но все равно, не в таком режиме, который позволил бы показать суперскорость.

— Но те же Легков с Устюговым выиграли командный спринт, за который, к слову, призовых денег не полагалось. Многие увидели в этом показательный жест наших лыжников, которые специально не выкладывались в гонках с призовым фондом. — Я думаю, что этот вопрос нужно задавать Сергею. Ну и все-таки, надо понимать, что мы сильны командой. Когда ребята выступают в личных гонках, они могут позволить себе идти по самочувствию, дать себе где-то поблажку, но в командных соревнованиях выкладываются полностью, несмотря ни на что. Это характер, чувство ответственности за партнера. Саша Легков тоже был не в лучшей форме, но в командном спринте показал хорошие «ноги».