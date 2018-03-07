11 марта в Казани пройдет лыжный марафон с участием олимпийских чемпионов 

Забег 51-го Казанского лыжного марафона начнется в 9 часов 11 марта на стадионе «Локомотив» в казанском поселке Юдино.
Этот старт станет заключительным крупным соревнованием для профессионалов и любителей лыжного сорта в РТ. Призовой фонд марафона — 1 миллион рублей, и за него будут бороться около 600 сильнейших лыжников не только России, но и зарубежных стран. Поступили заявки на участие из Казахстана, Франции, Чехии, а также от паралимпийской сборной страны по лыжному спорту.
Почетными гостями станут легенды советского и российского спорта — трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр Александр Завьялов, чемпион мира, четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, а также Сергей Турышев, Дмитрий Япаров, Ульяна Кайшева и другие. Событие приурочено к 100-летию посёлка Юдино.
Начало первому лыжному марафону на приз Казанского государственного педагогического института было положено 50 лет назад, 24 марта 1968 года в сосновом бору около озера Лебяжье.
Казанский лыжный марафон вошел в число российских лыжных марафонов серии RussiaLoppet. Этому стало возможным, в частности, благодаря длительной истории проведения стартов в Казани.
Казанском лыжному марафону будет предшествовать «Гонка в юбках» на 800 метров. Она начнется 10 марта в 10.00. Лыжницы выйдут на старт в юбках.