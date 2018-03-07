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Сборные ХМАО и Новосибирской области победили в командных гонках ЧР
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Сборные ХМАО и Новосибирской области победили в командных гонках ЧР 

Чемпионат.com 7 марта 2018
Сегодня в Новосибирске в рамках 7-го этапа Кубка России были разыграны медали чемпионата России в командных гонках.
В мужской гонке победу одержала сборная Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Иван Томилов, Евгений Боярских, Михаил Боярских, Алексей Корнев). У женщин победила Новосибирская область (Александра Алексешникова, Галина Нечкасова, Лейсан Бикташева, Анастасия Евсюнина).
Чемпионат России. Новосибирск. Командные гонки
Мужчины, 10 км  1. ХМАО-Югра-1 (Иван Томилов, Евгений Боярских, Михаил Боярских, Алексей Корнев) — 26.10,4 (4) 2. ХМАО-Югра-2 (Андрей Павлов, Сергей Караулов, Владислав Томилов, Ярослав Иванов) — 19,2 (2) 3. Красноярский край (Александр Дедюхин, Никита Овчинников, Тимур Махамбетов, Сергей Корастылёв) — 27,7 (2)
Женщины, 7,5 км  1. Новосибирская область (Александра Алексешникова, Галина Нечкасова, Лейсан Бикташева, Анастасия Евсюнина) — 23.04,2 (2) 2. Мордовия (Ирина Кручинкина, Анастасия Халиуллина, Наталья Ушкина, Елена Кручинкина) — 1.21,2 (4) 3. Красноярский край (Наталья Гербулова, Елена Чиркова, Вероника Долгова, Диана Якимец) — 1.26,0 (3)
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