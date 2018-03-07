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BMC выиграла командную «разделку» на первом этапе велогонки «Тиррено — Адриатико»
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BMC выиграла командную «разделку» на первом этапе велогонки «Тиррено — Адриатико» 

Р-Спорт 7 марта 2018
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. BMC победила в командной гонке с раздельным стартом в рамках первого этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тиррено — Адриатико», которая проходит по дорогам Италии.
В среду велогонщики американской команды быстрее остальных преодолели этап протяженностью 21,5 км (22 минуты 19 секунд). Второе место заняла австралийская Mitchelton-Scott (отставание — 4 секунды). Тройку замкнула британская Sky (+9 секунд).
Второй этап протяженностью 172 км пройдет в четверг. Веломногодневка завершится 13 марта.
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