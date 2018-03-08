От 3 до 30 км пробежали лыжники на «Вологодском марафоне»

Так более 300 вологжан отметили 8 Марта. Чемпионат и Первенство Вологды по лыжным гонкам состоялось сегодня. Спортсмены из Вологды и Вологодского района, Сокола и Няндомы встретились на лыжне стадиона «Локомотив».

Спортсмены и хорошо подготовленные любители разделились на 14 возрастных групп. Дистанции для каждой группы были разными — от 3 до 30 км.

Завершил соревнования самый длинный забег на 30 км, который бежали ветераны лыжного спорта. Всех участников наградили медалями и почетными грамотами.