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От 3 до 30 км пробежали лыжники на «Вологодском марафоне»
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От 3 до 30 км пробежали лыжники на «Вологодском марафоне» 

Вологда.рф 8 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Так более 300 вологжан отметили 8 Марта. Чемпионат и Первенство Вологды по лыжным гонкам состоялось сегодня. Спортсмены из Вологды и Вологодского района, Сокола и Няндомы встретились на лыжне стадиона «Локомотив».
Спортсмены и хорошо подготовленные любители разделились на 14 возрастных групп. Дистанции для каждой группы были разными — от 3 до 30 км.
Завершил соревнования самый длинный забег на 30 км, который бежали ветераны лыжного спорта. Всех участников наградили медалями и почетными грамотами.
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