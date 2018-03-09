В Самаре пройдёт массовая лыжная гонка 

10 и 11 марта на УСЦ «Чайка» состоятся соревнования по лыжным гонкам, сообщает министерство спорта Самарской области. Ежегодно мероприятие проходит на базе учебно-спортивного центра. Лыжные гонки станут прекрасной возможностью провести время с семьей, заняться спортом, приобщиться к здоровому образу жизни. По словам организаторов, в гонке примут участие от 500 до 1000 поклонников спортивных состязаний со всего Поволжья. Медицинские заявки на участие в соревнованиях представляются в мандатную комиссию по допуску 10 и 11 марта с 8:30 до 10:30.