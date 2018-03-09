Норвежцы использовали 1% от привезённых на ОИ-2018 препаратов от астмы 

Члены олимпийской сборной Норвегии использовали 1% от привезённых на Игры в Пхёнчхан препаратов от астмы. Об этом сообщает NRK.
Всего норвежцы взяли с собой в Пхёнчхан 6000 противоастматических препаратов.
На ОИ-2018 ни один из спортсменов не получил терапевтическое исключение на применение запрещённых препаратов. Как отмечает издание, в одном из случаев препарат против астмы принимал не спортсмен, а представитель персонала команды.
Ранее главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов заявил, что с астматическими диагнозами норвежские лыжники должны выступать на Паралимпиаде.