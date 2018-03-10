Американка Шиффрин выиграла слалом на Кубке мира по горным лыжам

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин сегодня, 10 марта, победила в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам в Офтершванге (Германия). На второй позиции финишировала Венди Холденер из Швейцарии. На третьем месте — шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер Шиффрин возглавляет общий зачет Кубка мира и лидирует в зачёте дисциплины. Горные лыжи. Кубок мира. Офтершванг, Германия Женщины, слалом 1. Микаэла Шиффрин (США) — 1.49,10 2. Венди Холденер (Швейцария) — 0,90 3. Фрида Хансдоттер (Швеция) — 0,72