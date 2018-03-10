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Американка Шиффрин выиграла слалом на Кубке мира по горным лыжам
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Американка Шиффрин выиграла слалом на Кубке мира по горным лыжам 

Чемпионат.com 10 марта 2018
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин сегодня, 10 марта, победила в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам в Офтершванге (Германия).
На второй позиции финишировала Венди Холденер из Швейцарии. На третьем месте — шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер.
Шиффрин возглавляет общий зачет Кубка мира и лидирует в зачёте дисциплины.
Горные лыжи. Кубок мира. Офтершванг, Германия Женщины, слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) — 1.49,10 2. Венди Холденер (Швейцария) — 0,90 3. Фрида Хансдоттер (Швеция) — 0,72
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