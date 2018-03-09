Горнолыжница Шиффрин стала обладательницей «Большого хрустального глобуса»

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин обеспечила себе победу в общем зачёте Кубка мира.

22-летняя спортсменка заняла третье место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Офтершванге (США) и увеличила отрыв от швейцарской горнолыжницы Венди Хольденер , которая располагается на второй позиции в общей классификации, до 603 очков.

Шиффрин стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» в прошлом сезоне и теперь снова смогла подтвердить звание сильнейшей горнолыжницы мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала две медали — золотую и серебряную.