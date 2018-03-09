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Горнолыжница Шиффрин стала обладательницей «Большого хрустального глобуса»
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Горнолыжница Шиффрин стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» 

Чемпионат.com 9 марта 2018
Фото: SKI.RU
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин обеспечила себе победу в общем зачёте Кубка мира.
22-летняя спортсменка заняла третье место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Офтершванге (США) и увеличила отрыв от швейцарской горнолыжницы Венди Хольденер, которая располагается на второй позиции в общей классификации, до 603 очков.
Шиффрин стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» в прошлом сезоне и теперь снова смогла подтвердить звание сильнейшей горнолыжницы мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала две медали — золотую и серебряную.
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