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Колобков: биатлонистки дали отличный старт выступлению российских атлетов на Паралимпиаде
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Колобков: биатлонистки дали отличный старт выступлению российских атлетов на Паралимпиаде 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: ТАСС
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Биатлониски Екатерина Румянцева, Анна Миленина и Михалина Лысова дали отличный старт выступлению российских спортсменов на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС по телефону высказал министр спорта России Павел Колобков.
В первый соревновательный день Паралимпиады российские биатлонистки завоевали три медали в двух гонках. Румянцева и Миленина заняли первое и второе места соответственно в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя», Лысова стала первой в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.
"Очень рад за Екатерину, выигравшую не только первое паралимпийское золото в своей карьере, но и открывшей счет наградам всей команды, — сказал Колобков. — От всей души поздравляю Михалину, которая сегодня стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Спасибо Анне за серебро. Наши биатлонистки дали отличный старт дальнейшему выступлению сборной".
Российские спортсмены на Играх-2018 выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.
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