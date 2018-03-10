Министр спорта поблагодарил российских паралимпийцев за медали

«Очень рад за Екатерину , выигравшую не только первое паралимпийское золото в своей карьере, но и открывшую счёт наградам всей команды. От всей души поздравляю Михалину , которая сегодня стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Спасибо Анне за серебро», — сказал Колобков в интервью агентству ТАСС

В первый соревновательный день Паралимпиады в Пхёнчхане российские биатлонистки завоевали три медали в двух гонках. Екатерина Румянцева и Анна Миленина заняли первое и второе места в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя». Михалина Лысова взяла золото в гонке на 6 км среди спортсменов с нарушением зрения.