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Министр спорта поблагодарил российских паралимпийцев за медали
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Министр спорта поблагодарил российских паралимпийцев за медали 

Говорит Москва 10 марта 2018
«Очень рад за Екатерину, выигравшую не только первое паралимпийское золото в своей карьере, но и открывшую счёт наградам всей команды. От всей души поздравляю Михалину, которая сегодня стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Спасибо Анне за серебро», — сказал Колобков в интервью агентству ТАСС.
В первый соревновательный день Паралимпиады в Пхёнчхане российские биатлонистки завоевали три медали в двух гонках. Екатерина Румянцева и Анна Миленина заняли первое и второе места в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя». Михалина Лысова взяла золото в гонке на 6 км среди спортсменов с нарушением зрения.
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