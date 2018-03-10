Ещё
Орлова подарила лыжникам ратрак
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орлова подарила лыжникам ратрак 

ТВ-МИГ 10 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Сколько раз известный комментатор Дмитрий Губерниев в прямых эфирах с биатлонных соревнований буквально упрашивал губернатора Владимирской области купить для лыжной трассы Прокуророва современный ратрак — гусеничный механизм для уборки снега и подготовки трасс! Но обещанного, как известно, три года ждут.
Сегодня накануне старта Х-го лыжного марафона памяти Алексея Прокуророва, на сцену поднялся вице-губернатор Михаил Колков, который вручил директору СДЮШОР по лыжным гонкам и биатлону сертификат от губернатора Светланы Орловой. По этому сертификату владимирские лыжники и биатлонисты получат современный ратрак. С его помощью во владимирском парке Дружба можно будет проводить соревнования самого высокого уровня.
На марафон Прокуророва сегодня прибыло как никогда много участников — более 400 лыжников разных возрастных групп. Под символичным номером 1 старт взял сын легендарного олимпийского чемпиона — Гриша Прокуроров. Подробнее о том, кому удалось выиграть гонку, мы расскажем в ближайшее время.
ТВ-МИГ: последние новости
Пять спортшкол получат 31 млн рублей Четыре пауэрлифтера 33 региона - в сборной России Гусевские и собинские танцоры победили на фестивале «Танцевальная оСобинка»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение