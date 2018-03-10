Орлова подарила лыжникам ратрак

Сколько раз известный комментатор Дмитрий Губерниев в прямых эфирах с биатлонных соревнований буквально упрашивал губернатора Владимирской области купить для лыжной трассы Прокуророва современный ратрак — гусеничный механизм для уборки снега и подготовки трасс! Но обещанного, как известно, три года ждут.

Сегодня накануне старта Х-го лыжного марафона памяти Алексея Прокуророва , на сцену поднялся вице-губернатор Михаил Колков, который вручил директору СДЮШОР по лыжным гонкам и биатлону сертификат от губернатора Светланы Орловой . По этому сертификату владимирские лыжники и биатлонисты получат современный ратрак. С его помощью во владимирском парке Дружба можно будет проводить соревнования самого высокого уровня.

На марафон Прокуророва сегодня прибыло как никогда много участников — более 400 лыжников разных возрастных групп. Под символичным номером 1 старт взял сын легендарного олимпийского чемпиона — Гриша Прокуроров. Подробнее о том, кому удалось выиграть гонку, мы расскажем в ближайшее время.