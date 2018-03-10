Пришли даже иностранцы: в Челябинске провели массовую «Лыжню России»

Сегодня, 10 марта, в Челябинске несколько сотен человек приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России». В этом году она проводилась в 12-й раз.

Акция проходит в стране с 1982 года и является самым масштабным мероприятием по количеству участников и географическому охвату. Забеги на лыжах организовываются в 74 регионах России. На старт выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта и все желающие.

В этом году из-за погодных условий «Лыжня России» прошла в два этапа: в феврале состоялись спортивные забеги, а в марте на массовую гонку вышли все любители активного образа жизни.

Любители спорта месяц ждали этой гонки

Некоторые иностранцы только начинают учиться бегу на лыжах

Участие в гонке — бесплатное

Для разогрева участникам подарили яркое открытие

Гонка началась с детских забегов

Малыши мелкими шагами рвались к победе

Для некоторых это был первый соревновательный опыт

Спортивные забеги прошли ещё в феврале

Участники признаются, что пришли не столько за победой, сколько за хорошим настроением

Любителям активного образа жизни сегодня повезло с погодой

«Лыжня России» проходит в 74 регионах страны

В этом году гонка проводилась в 12-й раз Самое обидное — упасть перед финишем

В гонке соревновались люди разных возрастов

«Лыжня России» — самая массовая зимняя гонка