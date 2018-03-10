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Пришли даже иностранцы: в Челябинске провели массовую «Лыжню России»
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Пришли даже иностранцы: в Челябинске провели массовую «Лыжню России» 

74.ru 10 марта 2018
Фото: 74.ru
Сегодня, 10 марта, в Челябинске несколько сотен человек приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России». В этом году она проводилась в 12-й раз.
Акция проходит в стране с 1982 года и является самым масштабным мероприятием по количеству участников и географическому охвату. Забеги на лыжах организовываются в 74 регионах России. На старт выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта и все желающие.
В этом году из-за погодных условий «Лыжня России» прошла в два этапа: в феврале состоялись спортивные забеги, а в марте на массовую гонку вышли все любители активного образа жизни.
Любители спорта месяц ждали этой гонки
Некоторые иностранцы только начинают учиться бегу на лыжах
Участие в гонке — бесплатное
Для разогрева участникам подарили яркое открытие
Гонка началась с детских забегов
Малыши мелкими шагами рвались к победе
Для некоторых это был первый соревновательный опыт
Спортивные забеги прошли ещё в феврале
Участники признаются, что пришли не столько за победой, сколько за хорошим настроением
Любителям активного образа жизни сегодня повезло с погодой
«Лыжня России» проходит в 74 регионах страны
В этом году гонка проводилась в 12-й раз  Самое обидное — упасть перед финишем
В гонке соревновались люди разных возрастов
«Лыжня России» — самая массовая зимняя гонка
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