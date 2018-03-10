В Подмосковье более тысячи человек приняли участие в лыжной гонке в честь олимпийского чемпиона

В Сергиево-Посадском районе сегодня прошла лыжная гонка в честь олимпийского чемпиона, уроженца Подмосковья Александра Легкова . На старт вышли около тысячи участников, среди которых как любители, так и профессиональные лыжники.

Евгений Дементьев, Никита Крюков , Александр Легков и более 1000 участников со всех уголков Подмосковья приняли участие в гонке. Всего было организовано шесть забегов, сначала участвовали самые маленькие, это дети от 10 лет и старше, а затем уже шла элита. В гонке сошлись три олимпийских чемпиона и взрослые участники.

Гонка проводится уже в четвертый раз. На трассе был аншлаг среди детей. Чтобы получить медаль из рук Легкова, юные спортсмены буквально пролетали километры дистанции.

За происходящим следили прославленные тренеры, спортсмены и Министерство спорта Московской области. Звучали советы по технике, экипировке и, конечно, мотивация.

У нас отрадно, что вместе с нашими подрастающими будущими звездами лыжных гонок бегут наши олимпийские чемпионы. Это действительно дорогого стоит — увидеть своего кумира, пробежать вместе с ним дистанцию и, конечно же, на этом позитиве ребята с каждым годом начинают стремиться к своей мечте, к олимпийским медалям

Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.

У самого Легкова, настроение отличное. После событий, когда он не попал на Олимпиаду в Пхенчхан

из-за подозрений в допинге, и чуть не лишился золотой медали, все вновь стало на свои места. Впереди у него еще много соревнований, о завершении карьеры спортсмен не заявил, но и на вопрос о том, какие дальнейшие планы, пообещал сообщить позже.

То, что касается меня, конечно, я бы поехал с удовольствием, но я не чувствую, что я готов на 100% для Кубка мира, поэтому, пожалуй, я потренируюсь, поучаствую в таких соревнованиях, не страшно, что меня там нет, есть молодые — это самое главное

— Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

В этой гонке Александр Легков пришел первым. Сочинские медали спортсмена сейчас находятся на базе в «Метеоре», как и большинство его наград, они открыты для просмотра. Количество начинающих спортсменов, ежедневно тренирующихся на базе, переваливает за две сотни человек. Ребята занимаются хоккеем, футболом, баскетболом, шахматами и, конечно, лыжными гонками.