Немец Дрессен победил в скоростном спуске на Кубке мира по горным лыжам

Немецкий горнолыжник Томас Дрессен сегодня выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Квитфьелле (Норвегия).

Вторым финишировал лидер Кубка мира в этой дисциплине швейцарец Беат Фойц. На третьем месте олимпийский чемпион из Норвегии Аксель Лунд Свиндал.

У женщин сегодня в Офтершванге (Германия) проходят соревнования в слаломе.

Горные лыжи. Кубок мира. Квитфьелль, Норвегия Мужчины, скоростной спуск

1. Томас Дрессен (Германия) — 1.49,17 2. Беат Фойц (Швейцария) — 0,08 3. Аксель Лунд Свиндал (Норвегия) — 0,17