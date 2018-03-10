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Немец Дрессен победил в скоростном спуске на Кубке мира по горным лыжам
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Немец Дрессен победил в скоростном спуске на Кубке мира по горным лыжам 

Чемпионат.com 10 марта 2018
Немецкий горнолыжник Томас Дрессен сегодня выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Квитфьелле (Норвегия).
Вторым финишировал лидер Кубка мира в этой дисциплине швейцарец Беат Фойц. На третьем месте олимпийский чемпион из Норвегии Аксель Лунд Свиндал.
У женщин сегодня в Офтершванге (Германия) проходят соревнования в слаломе.
Горные лыжи. Кубок мира. Квитфьелль, Норвегия Мужчины, скоростной спуск
1. Томас Дрессен (Германия) — 1.49,17 2. Беат Фойц (Швейцария) — 0,08 3. Аксель Лунд Свиндал (Норвегия) — 0,17
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