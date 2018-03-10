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Елена Вяльбе: «Подиум Вылегжанина — это радость с привкусом горечи»
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Елена Вяльбе: «Подиум Вылегжанина — это радость с привкусом горечи» 

Спорт-Экспресс 10 марта 2018
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что рада третьему месту Максима Вылегжанина в гонке на 50 километров свободным стилем в Осло. Вместе с тем, она не может забыть то, что спортсмен не смог выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
— Радость с привкусом горечи, все-таки я очень долго буду вспоминать, что этих ребят не было на Олимпиаде, — приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе. — К сожалению, я выше головы прыгнуть не смогла… Но очень рада, потому что это такие достойные возвращения. Если Глеб Ретивых, поднявшийся на подиум в Лахти, не бегал только во время Игр, то Макс пропустил почти два года, а это одна из самых престижных дистанций, «королевская» гонка, и он в тройке. Это дорогого стоит. Я ему очень благодарна, написала ему поздравления, слова гордости за него.
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