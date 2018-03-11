Почти две сотни новосибирцев встали на лыжи в Академгородке

Днём 11 марта в новосибирском Академгородке прошла массовая лыжная гонка «Лыжная гонка патрулей — приз Николая и Октябрины Соколовых».

Гонка проходила на лыжной базе ИЯФ СО РАН им. В. Пелеганчука. На дистанцию вышли 96 пар лыжников.

«Вот только что финишировали, но это ещё не все. Стартовало около ста пар. Сначала молодые стартовали, потом более взрослые. Пара должна была финишировать вместе, с дистанцией между собой не более десяти метров», — рассказал корреспонденту НГС владелец сайта «Спортсоюз» Иван Шевель.

По словам Ивана, победитель гонки станет известен позже, когда все спортсмены пройдут дистанцию. Победителям и призёрам гонки вручат медали.

На прошлой неделе в Академгородке прошёл весенний беговой полумарафон — в нём приняли участие 600 человек.