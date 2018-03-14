Ещё
Участники Казанского марафона пробегут мимо Кремля и Чаши
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участники Казанского марафона пробегут мимо Кремля и Чаши 

Казанский Портал 14 марта 2018
20 мая состоится Казанский марафон. Ожидается участие около 10 000 человек.
По традиции трасса будет пролегать мимо достопримечательностей или просто узнаваемых мест: Кремль, набережная, Дворец водных видов спорта, центр семьи «Казан» и так далее. Организаторы говорят, что улучшили маршрут марафона. Теперь бегунов ждет больше длинных пологих участков и меньше резких поворотов.
Для участия в Казанском марафоне нужно зарегистрироваться на сайте и внести оплату. Еще нужна медицинская справка о допуске к забегу (можно скачать образец).
Чем ближе марафон, тем дороже участие. Самая дорогая дистанция — классические 42,2 км. Если оплатить до 15 марта, то она обойдется в 1 900 рублей. С 16 марта — 2 100 рублей, с 18 мая — 2 400 рублей.
Читайте также:
Казанский марафон-2018. Два сценария: для новичка и для профи
Казанский Портал: последние новости
Казанский цирк открылся. Фото Сегодня открывается казанский цирк Хоккейный «Ак Барс» удалил забавное видео с мемами
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение