Участники Казанского марафона пробегут мимо Кремля и Чаши

20 мая состоится Казанский марафон. Ожидается участие около 10 000 человек.

По традиции трасса будет пролегать мимо достопримечательностей или просто узнаваемых мест: Кремль, набережная, Дворец водных видов спорта, центр семьи «Казан» и так далее. Организаторы говорят, что улучшили маршрут марафона. Теперь бегунов ждет больше длинных пологих участков и меньше резких поворотов.

Для участия в Казанском марафоне нужно зарегистрироваться на сайте и внести оплату. Еще нужна медицинская справка о допуске к забегу (можно скачать образец).

Чем ближе марафон, тем дороже участие. Самая дорогая дистанция — классические 42,2 км. Если оплатить до 15 марта, то она обойдется в 1 900 рублей. С 16 марта — 2 100 рублей, с 18 мая — 2 400 рублей.

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