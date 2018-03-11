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Округ готовится к открытию VI Югорского лыжного марафона
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Округ готовится к открытию VI Югорского лыжного марафона 

АиФ Югра 11 марта 2018
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске близится открытие VI Югорского лыжного марафона. Отметим, что ежегодно в забеге принимают более 1500 любителей и профессионалов в лыжных гонках.
Как сообщает МК «Югра», грандиозная лыжная гонка состоится 8 апреля. Участники смогут пройти на выбор 3 дистанции: 5 км, 25 км и 50 км.
Помимо спортивного забега гостей и участников мероприятия ждет развлекательная программа. Местом проведения гонки в этом году стала пойма реки Горная. Старт и финиш будет организован около гостиницы Cronwell Resort «Югорская долина».
«Югорский лыжный марафон» проводится с 2013 года и является финальным этапом престижной марафонской серии FIS Worldloppet Cup.
Узнать необходимую информацию и зарегистрироваться для участия в «Югорском лыжном марафоне-2017» можно найти на официальном сайте гонки ugraloppet.ru.
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