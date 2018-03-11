Округ готовится к открытию VI Югорского лыжного марафона

В Ханты-Мансийске близится открытие VI Югорского лыжного марафона. Отметим, что ежегодно в забеге принимают более 1500 любителей и профессионалов в лыжных гонках.

Как сообщает МК «Югра», грандиозная лыжная гонка состоится 8 апреля. Участники смогут пройти на выбор 3 дистанции: 5 км, 25 км и 50 км.

Помимо спортивного забега гостей и участников мероприятия ждет развлекательная программа. Местом проведения гонки в этом году стала пойма реки Горная. Старт и финиш будет организован около гостиницы Cronwell Resort «Югорская долина».

«Югорский лыжный марафон» проводится с 2013 года и является финальным этапом престижной марафонской серии FIS Worldloppet Cup.

Узнать необходимую информацию и зарегистрироваться для участия в «Югорском лыжном марафоне-2017» можно найти на официальном сайте гонки ugraloppet.ru.