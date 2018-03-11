Летающий лыжник Танде выиграл этап Кубка мира в Осло, Климов — 50-й

Норвежский летающий лыжник Даниэль-Андре Танде занял первое место на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Кубка мира. Осло. Мужчины

1. Даниэль-Андре Танде (Норвегия) — 258,1 2. Штефан Крафт (Австрия) — 256,7 3. Михаэль Хайбёк (Норвегия) — 255,6…

50. Евгений Климов (Россия) — 70,6.