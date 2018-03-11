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Летающий лыжник Танде выиграл этап Кубка мира в Осло, Климов — 50-й
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Летающий лыжник Танде выиграл этап Кубка мира в Осло, Климов — 50-й 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Норвежский летающий лыжник Даниэль-Андре Танде занял первое место на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Спортсмен по сумме двух попыток набрал 258,1 балла. На второй строчке расположился австрийский летающий лыжник Штефан Крафт, замкнул тройку призёров норвежец Михаэль Хайбёк. Россиянин Евгений Климов занял 50-е место.
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Кубка мира. Осло. Мужчины
1. Даниэль-Андре Танде (Норвегия) — 258,1  2. Штефан Крафт (Австрия) — 256,7  3. Михаэль Хайбёк (Норвегия) — 255,6…
50. Евгений Климов (Россия) — 70,6.
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