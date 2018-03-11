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Сноубордистка Привалова: я довольна своим дебютом в Кубке мира
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Сноубордистка Привалова: я довольна своим дебютом в Кубке мира 

Р-Спорт 11 марта 2018
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российская сноубордистка Анастасия Привалова заявила РИА Новости, что довольна своим дебютным выступлением на московском этапе Кубка мира по борд-кроссу.
В воскресенье в Москве Привалова и Екатерина Локтева-Загорская заняли восьмое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по борд-кроссу. Для обеих 15-летних сноубордисток это был дебютный этап. В субботу Привалова заняла 22-е место в индивидуальных соревнованиях.
"Я довольна своим дебютом в Кубке мира. Для 15 лет я показала вполне хороший результат. Сегодня по сравнению со вчерашним стартом я чувствовала себя увереннее, проходила трассу гораздо четче. Я, конечно, привыкла к длинным трассам, но и спринтерская трасса в Москве мне тоже понравилась", — сказала Привалова.
"В командной гонке у нас был такой уговор: если бы я шла третьей, то прыгала бы с трамплина. Сегодня мне хватало скорости для этого. Вчера, когда был свежий снег, мне не хватало (скорости) для прыжка. Я уже раньше прыгала с таких трамплинов", — добавила собеседница агентства.
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