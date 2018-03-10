Вице-президент IBU выступил против проведения этапа Кубка мира в Тюмени

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Джеймс Каррабре против того, чтобы этап Кубка мира проходил в Тюмени, сообщает RT.

"Уверен, что в будущем появится еще не один допинг-случай у россиян", — цитирует Каррабре sport1.de.

Он считает, что в Тюмени спортсмены будут уверены в собственной безопасности, а также в сохранности своих допинг-проб

"Нам следовало послать сигнал, потому что были эти антидопинговые нарушения в России", — добавил Каррабре.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка из Швеции поедет на соревнования в Тюмень.