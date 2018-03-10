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Вице-президент IBU выступил против проведения этапа Кубка мира в Тюмени
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Вице-президент IBU выступил против проведения этапа Кубка мира в Тюмени 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Джеймс Каррабре против того, чтобы этап Кубка мира проходил в Тюмени, сообщает RT.
"Уверен, что в будущем появится еще не один допинг-случай у россиян", — цитирует Каррабре sport1.de.
Он считает, что в Тюмени спортсмены будут уверены в собственной безопасности, а также в сохранности своих допинг-проб
"Нам следовало послать сигнал, потому что были эти антидопинговые нарушения в России", — добавил Каррабре.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка из Швеции поедет на соревнования в Тюмень.
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