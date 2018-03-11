Горнолыжник Янсруд победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Норвегии

Олимпийский чемпион 2014 года норвежский горнолыжник Кьетиль Янсруд одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в Квитфьеле (Норвегия). Второй результат продемонстрировал представитель Швейцарии Беат Фойц. Тройку призёров замкнул французский горнолыжник Брис Роже.

Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Квитфьель. Мужчины. Супергигант 1. Кьетиль Янсруд (Норвегия) — 1.33,21. 2. Беат Фойц (Швейцария) — 1.33,43. 3. Брис Роже (Франция) — 1.33,54.

Янсруд обеспечил себе «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине.