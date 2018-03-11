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Горнолыжник Янсруд победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Норвегии
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Горнолыжник Янсруд победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Норвегии 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Олимпийский чемпион 2014 года норвежский горнолыжник Кьетиль Янсруд одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в Квитфьеле (Норвегия). Второй результат продемонстрировал представитель Швейцарии Беат Фойц. Тройку призёров замкнул французский горнолыжник Брис Роже.
Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Квитфьель. Мужчины. Супергигант 1. Кьетиль Янсруд (Норвегия) — 1.33,21. 2. Беат Фойц (Швейцария) — 1.33,43. 3. Брис Роже (Франция) — 1.33,54.
Янсруд обеспечил себе «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине.
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