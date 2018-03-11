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Норвежка Бьерген завоевала золото в масс-старте Кубка мира, Нечаевская — 21-я
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Норвежка Бьерген завоевала золото в масс-старте Кубка мира, Нечаевская — 21-я 

Вести.Ru 11 марта 2018
Фото: Вести.Ru
В норвежском Драммен-Осло состоялась очередная женская гонка Кубка мира по лыжам. В масс-старте свободным стилем победу одержала норвежская спортсменка Марит Бьерген, которая преодолела дистанцию в 30 километров за 1 час 18 минут 12,4 секунды.
На финишной прямой норвежка оказалась быстрее американской соперницы Джессики Диггинс и своей соотечественницы Рагнхильд Хагу, с которыми и разыграла места на пьедестале. Американка отстала на 3,6 секунды и стала второй, в то время как Хагу финишировала третьей (+4,3).
Среди россиянок лучшей стала Анна Нечаевская, которая пришла к финишу спустя 3 минуты 22,8 секунды. Эти показатели позволили занять ей 21 –ю строчку. Мария Истомина заняла 22-е место (+3.24,2), Алиса Жамбалова — 30-й (+4.17,1), а Лилия Дуркина расположилась на 41-й позиции (+7.27,7).
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