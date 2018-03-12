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Лыжница Лысова завоевала бронзу в гонке на 15 км на ПИ-2018 в Пхенчхане
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Лыжница Лысова завоевала бронзу в гонке на 15 км на ПИ-2018 в Пхенчхане 

Советский спорт 12 марта 2018
Фото: Паралимпийский комитет России
Российская лыжница Михалина Лысова на Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане завоевала бронзовую медаль в лыжной гонке на 15 километров для спортсменов с нарушением зрения.
Лысова преодолела дистанцию за 52 минуты 29,2 секунды. Первой стала Светлана Сахоненко (49:11,7) из Белоруссии, второй — украинка Оксана Шишкова (49:19,5).
Еще одна россиянка Марина Галицына не смогла финишировать.
Напомним, Лысова выиграла свою вторую медаль на Играх в Пхенчхане, ранее она завоевала золото в биатлонной гонке на шесть километров.
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