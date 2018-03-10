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Лыжница Пярмякоски оформляла терапевтическое исключение перед Играми в Пхенчхане
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Лыжница Пярмякоски оформляла терапевтическое исключение перед Играми в Пхенчхане 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Финская лыжница Криста Пярмякоски перед Олимпийскими играми в Пхенчхане оформляла терапевтическое исключение на применение запрещенного препарата. Об этом сообщила представитель Национального олимпийского комитета Финлянции Марит Вальтонен, слова которой приводит Ilta Sanomat.
"На это были обоснованные медициной причины. Если бы Криста не использовала этот препарат, то могла бы навредить своему здоровью.
Это лекарство все равно никак не влияет на улучшение результатов", — сказала Вальтонен.
На Олимпиаде Пярмякоски завоевала три медали: серебро в гонке на 30 км и две бронзы — в скиатлоне и гонке с раздельным стартом на 10 км.
Ранее Серена Уильямс призналась в употреблении запрещенных препаратов.
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