Ещё
Омичей зовут на сдачу нормативов комплекса ГТО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омичей зовут на сдачу нормативов комплекса ГТО 

АиФ-Омск 13 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
17 марта в Омске на территории физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Конева пройдёт акция «День ГТО». Все желающие в этот день смогут сдать нормативы комплекса ГТО. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.
Акция «День ГТО» начнётся в Омске 17 марта в 11.00. Омичам предлагают пройти такие испытания, как челночный бег, плавание, метание теннисного мяча в обруч с расстояния 6 метров, подтягивание на высокой перекладине, рывок гири, отжимания, сгибание и разгибание рук в упоре о скамью (сиденье стула), наклоны вперёд из положения стоя на скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и поднимание туловища из положения лежа на спине.
Добавим, что участники акции впоследствии смогут получить значок ГТО. Для участия в мероприятии нужно иметь сменную обувь.
АиФ-Омск: последние новости
Омские чиновники посоревнуются в лыжных гонках и стрельбе Омич Малиновский завоевал очередное «золото» на чемпионате мира по биатлону Омичка Яна Романова подаст в суд на Григория Родченкова
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение