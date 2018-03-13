Омичей зовут на сдачу нормативов комплекса ГТО

17 марта в Омске на территории физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Конева пройдёт акция «День ГТО». Все желающие в этот день смогут сдать нормативы комплекса ГТО. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.

Акция «День ГТО» начнётся в Омске 17 марта в 11.00. Омичам предлагают пройти такие испытания, как челночный бег, плавание, метание теннисного мяча в обруч с расстояния 6 метров, подтягивание на высокой перекладине, рывок гири, отжимания, сгибание и разгибание рук в упоре о скамью (сиденье стула), наклоны вперёд из положения стоя на скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и поднимание туловища из положения лежа на спине.

Добавим, что участники акции впоследствии смогут получить значок ГТО. Для участия в мероприятии нужно иметь сменную обувь.