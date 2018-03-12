Параолимпиада-2018: Румянцева выиграла лыжную гонку на 15 км 

Россиянка Екатерина Румянцева победила в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок. Её результат составил 49 минут 37 секунд. Серебряная медаль досталась ещё одной россиянке — Анне Милениной (50.55). Пьедестал замкнула украинка Людмила Ляшенко (51.06).
Таким образом, Румянцева стала двухкратной чемпионкой Параолимпиады в Пхёнчхане. Эта золотая медаль — третья для сборной России на ПОИ-18. Ранее помимо Румянцевой, выигравшей золото в гонке на 6 километров среди стоячих спортсменок, высшую награду Игр заполучила Михалина Лысова, став победительницей гонки на 6 километров среди спортсменок с нарушением зрения.