В Сургуте кардиологи встали на лыжи

В выходные на лыжной базе «Снежика» в Сургуте прошла лыжная гонка. На окружных соревнованиях собрались команды со всей Югры. В рядах лыжников оказались врачи окружного «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» из Ханты-Мансийска. Команда кардиологов показали пациентам личный пример, оказавшись в пятёрке лучших. От центра участвовали 10 человек. Все фанаты лыжного спорта. Их девиз: быть первыми в работе и спорте.

В здоровом теле — здоровый дух Пока сотрудникам медцентра ежегодно это удаётся. В отборочном испытании снова отметилась председатель профкома медучреждения Неля Гойнова. Лыжами она увлекается с детства и всегда найдёт время для хобби, несмотря на загруженность. Прошедшие соревнования это отборочный этап для окружной лыжной гонки, которая пройдет в Ханты-Мансийске в конце марта.

Источник фотографий: пресс-служба «Департамента здравоохранения Югры»