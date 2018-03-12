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В Сургуте кардиологи встали на лыжи
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В Сургуте кардиологи встали на лыжи 

Уральский меридиан 12 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
В выходные на лыжной базе «Снежика» в Сургуте прошла лыжная гонка. На окружных соревнованиях собрались команды со всей Югры. В рядах лыжников оказались врачи окружного «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» из Ханты-Мансийска. Команда кардиологов показали пациентам личный пример, оказавшись в пятёрке лучших. От центра участвовали 10 человек. Все фанаты лыжного спорта. Их девиз: быть первыми в работе и спорте.
В здоровом теле — здоровый дух  Пока сотрудникам медцентра ежегодно это удаётся. В отборочном испытании снова отметилась председатель профкома медучреждения Неля Гойнова. Лыжами она увлекается с детства и всегда найдёт время для хобби, несмотря на загруженность. Прошедшие соревнования это отборочный этап для окружной лыжной гонки, которая пройдет в Ханты-Мансийске в конце марта.
Источник фотографий: пресс-служба «Департамента здравоохранения Югры»
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